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Кошевой опозорил Порошенко на всю Украину

16.03.2019 18:07
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Кошевой опозорил Порошенко на всю Украину

Петр Порошенко снова опозорился. Так, глава государства необычно «поздравил» всех женщин с 8 марта.
Внимание на конфуз гаранта обратил Евгений Кошевой в ежедневном юмористическом шоу «ЧистоNews», пишет from-ua.
Так, Кошевой рассказал записи Порошенко на его официальной страничке, где он поздравил всех женщин с 8 марта.
При этом гарант сумел "убить двух зайцев" так, как якобы подарком является закон о равноправии мужчин и женщин на военной службе, который был подписан в Октябре прошлого года. Этот просчет был высмеян в юмористическом шоу.
На фото прикрепленным под постом-поздравлением Порошенко изображен вместе с женщинами военными. При этом он не только поздравляет прекрасную половину человечества, но и напоминает, кто был инициатором подписания закона о равноправии мужчин и женщин на военной службе. Короче говоря: это вам подарок в октябре, но как бы и на восьмое марта.



Теги: Украина, Донбасс, поздравление, Порошенко
 
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