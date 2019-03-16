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На Одесчине в жилом доме взорвалась граната: есть жертвы

16.03.2019 19:35
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На Одесчине в жилом доме взорвалась граната: есть жертвы

В частном жилом доме Одесской области взорвалась граната, в результате чего один мужчина погиб, еще один получил ранение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП области.

Инцидент произошел сегодня около 10:00 в частном доме в одном из сел Захаровского района. На момент взрыва в доме находились братья 28 лет и 31 года. По словам раненого, граната взорвалась, когда его старший брат «играл» с ней.

Также, в доме полицейские обнаружили неповрежденную гранату РГД-5 и предметы, похожие на снаряды и тротил. Сейчас правоохранители устанавливают, откуда у местного жителя взялись опасные предметы, и обстоятельства самого события.

По факту незаконного обращения с оружием начато уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Одесса, взрыв, жертвы, граната
 
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