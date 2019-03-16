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Наев дал прогнозы для Украины по результатам полномасштабной войны с РФ

16.03.2019 14:09
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Наев дал прогнозы для Украины по результатам полномасштабной войны с РФ

В случае масштабного наступления России на Украину по численности и вооруженности перевес будет на стороне российской армии. При этом он отметил, что исход схватки будет зависеть от консолидации украинского народа, последовательности наших союзников и реакции международных партнеров.

Об этом заявил командующий Объединенными силами Украины Сергей Наев, передает donpress.com.

По его словам, за последние годы украинская армия стала в гораздо сильнее, чем до российской агрессии:

«Констатирую, что на данном этапе Объединенные силы не раз демонстрировали способность не только отражать удары 1-го и 2-го армейских корпусов, сформированных российским военным руководством, но и наносить адекватные ответы. Линию соприкосновения на Донбассе мы контролируем надежно».

В то же время, Наев уточнил, что украинские военные готовы к любым возможным вызовам и угрозам:

» На наших полигонах практически не прекращаются учения различного рода и уровня. Безусловно, полномасштабное вторжение — это не позиционная война с перманентными обстрелами. Но! Украинская армия образца 2019 года — это не те малообеспеченные и неукомплектованные бригады и батальоны, встретившие открытую агрессию пять лет назад. ВСУ за эти годы укрепились численно, а главное — качественно: обрели опыт, получили новейшие образцы вооружения и изменили тактику действий».



Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, прогноз, полигон, ВСУ, наступление, Наев, ООС
 
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