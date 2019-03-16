Порошенко подписал указ о проведении аудита «Укроборонпрома»

16.03.2019 18:25

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «О реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышения уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа», где идет речь об аудите «Укроборонпрома». Об этом сообщили в Администрации президента.

В документе сказано об организации в месячный срок аудита ГК «Укроборонпром» и предприятий, которые являются участниками концерна, с привлечением международных экспертов.

При этом Кабинет министров Украины должен обеспечить проведение осмотра оборонно-промышленного комплекса страны. Кроме того, правительство должно обеспечить устранение коррупционных рисков, повышение уровня прозрачности и усиление контроля за деятельность ГК «Укроборонпром» и других госпредприятий оборонного комплекса со стороны государства и общественности.

В то же время, Министерство экономического развития и торговли должно в месячный срок обеспечить рассмотрение вопросов импортозамещение металлургической продукции, подшипников специального назначения, электронных компонентов и т. п.

Источник: https://donpress.com