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Порошенко подписал указ о проведении аудита «Укроборонпрома»

16.03.2019 18:25
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Порошенко подписал указ о проведении аудита «Укроборонпрома»

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «О реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышения уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа», где идет речь об аудите «Укроборонпрома». Об этом сообщили в Администрации президента.

В документе сказано об организации в месячный срок аудита ГК «Укроборонпром» и предприятий, которые являются участниками концерна, с привлечением международных экспертов.

При этом Кабинет министров Украины должен обеспечить проведение осмотра оборонно-промышленного комплекса страны. Кроме того, правительство должно обеспечить устранение коррупционных рисков, повышение уровня прозрачности и усиление контроля за деятельность ГК «Укроборонпром» и других госпредприятий оборонного комплекса со стороны государства и общественности.

В то же время, Министерство экономического развития и торговли должно в месячный срок обеспечить рассмотрение вопросов импортозамещение металлургической продукции, подшипников специального назначения, электронных компонентов и т. п.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, указ, Порошенко
 
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