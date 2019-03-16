Синоптики сообщили, когда в Украине резко потеплеет

16.03.2019 21:30

Сотрудники Гидрометцентра предупредили украинцев о том, что сразу после этих выходных в Украине наступит настоящая весна. Как передает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, синоптики рассказали, что 16 марта, в субботу, в стране сохранится нестабильная и прохладная погода, однако ситуация резко изменится уже в воскресенье.

Согласно прогнозам синоптиков, 17 марта на юге, в центре и на севере Украины осадки прекратятся, и лишь на западе пройдут дожди, но только местами. При этом в большинстве регионов ожидается малооблачная погода. Рекордное потепление прогнозируется в западных регионах, где в воскресенье будет до 15-17 градусов. На юге в центре потеплеет до 12 градусов. И лишь на востоке страны сохранится прохладная погода - днём не выше 8 градусов.

18 марта, в понедельник, в ночные часы может сохраниться лёгкий мороз в большинстве областей, однако уже днём в центре воздух будет прогреваться до рекордных 15-17 градусов. Также ожидается потепление в восточных областях - до плюс 13. На юге в понедельник погода будет крайне необычной. Если в Херсонской и Николаевской областях синоптики обещают рекордные 16-19 градусов, то до Одесской области тепло пока не доберётся, и там будет около 12 градусов со знаком плюс.