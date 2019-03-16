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"Свинопад" в Полтаве и Киеве: есть задержанные и пострадавшие

16.03.2019 20:30
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"Свинопад" в Полтаве и Киеве: есть задержанные и пострадавшие

В центре Полтавы во время визита президента Петра Порошенко представители Нацкорпуса и Нацдружин кидали в полицейских плюшевые игрушки-свинки в рамках акции "Свинарчуков за решетку". В результате провокации пострадала, как минимум, одна женщина.

Полиция задержала около полутора десятка молодчиков. Предварительная квалификация их действий - мелкое хулиганство.

В субботу игрушечных свиней с рогатки запускали в Администрацию Президента. В центре столицы участники акции, организованной "Нацкорпусом", требовали наказать виновных в хищениях в оборонке.

 

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, Киев, Полтава
 
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