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Тимошенко доказала в суде незаконность тарифов. Нафтогаз принял меры
Тарифы на газ незаконны. Юлия Тимошенко потратила 2 года, чтобы доказать это в судебном порядке. Руководителя НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева увольняют. Соответствующее решение правительство утвердило после поражения в суде.
Контракт Коболева истекает 22 марта. Кабмин назначил начало конкурса на должность нового начальника «Нафтогаза» с 23 марта. По словам Владимира Гройсмана, конкурс будет прозрачным и открытым.
Показательно, что решение о назначении конкурса Кабмин принимает сразу после проигрыша суда по тарифам. 4 марта Киевский административный суд удовлетворил иск Юлии Тимошенко в Кабмин, НКРЕКП и «Нафтогаза» о незаконном повышение тарифов. Судебный процесс длился более двух лет. По этот период правительство увеличило цену на газ с 3,6 грн до 8,5 грн за м3. И планирует продолжить подоражание.
Кабинет Министров и «Нафтогаз» не смогли доказать в суде обоснованность тарифов. Никаких экономических расчетов правительство не предоставило. Суд признал незаконным и недействительным Постановление Кабмина. Это юридический факт, что тарифы могут и будут снижены.
Снижение стоимости газа приведет и к снижению коммунальных тарифов. Ведь большую часть стоимости отопления и горячей воды составляет цена газа.
По расчету команды Тимошенко, цена на газ должна оставаться на уровне 3,55 грн за м3.
«Действующая власть не планирует снижать тарифы. Власть планирует в очередной раз поднимать стоимость газа после выборов. Если власть не изменят, цена на газ вырастет на 43%: с 1 мая до 9,8 грн м3, а с 1 января 2020 до 12,3 грн за м3 », - прокомментировал политолог Сергей Быков.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, суд, газ, тариф, Тимошенко
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