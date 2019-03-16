Тимошенко доказала в суде незаконность тарифов. Нафтогаз принял меры

16.03.2019 19:49

Тарифы на газ незаконны. Юлия Тимошенко потратила 2 года, чтобы доказать это в судебном порядке. Руководителя НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева увольняют. Соответствующее решение правительство утвердило после поражения в суде.

Контракт Коболева истекает 22 марта. Кабмин назначил начало конкурса на должность нового начальника «Нафтогаза» с 23 марта. По словам Владимира Гройсмана, конкурс будет прозрачным и открытым.

Показательно, что решение о назначении конкурса Кабмин принимает сразу после проигрыша суда по тарифам. 4 марта Киевский административный суд удовлетворил иск Юлии Тимошенко в Кабмин, НКРЕКП и «Нафтогаза» о незаконном повышение тарифов. Судебный процесс длился более двух лет. По этот период правительство увеличило цену на газ с 3,6 грн до 8,5 грн за м3. И планирует продолжить подоражание.

Кабинет Министров и «Нафтогаз» не смогли доказать в суде обоснованность тарифов. Никаких экономических расчетов правительство не предоставило. Суд признал незаконным и недействительным Постановление Кабмина. Это юридический факт, что тарифы могут и будут снижены.

Снижение стоимости газа приведет и к снижению коммунальных тарифов. Ведь большую часть стоимости отопления и горячей воды составляет цена газа.

По расчету команды Тимошенко, цена на газ должна оставаться на уровне 3,55 грн за м3.

«Действующая власть не планирует снижать тарифы. Власть планирует в очередной раз поднимать стоимость газа после выборов. Если власть не изменят, цена на газ вырастет на 43%: с 1 мая до 9,8 грн м3, а с 1 января 2020 до 12,3 грн за м3 », - прокомментировал политолог Сергей Быков.

Источник: https://from-ua.com