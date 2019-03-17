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Компания УЗ избавилась от пуховых и перьевых подушек
Компания «Укрзализныця» отказалась от использования пуховых и перьевых подушек, а также от старых матрасов. Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу компании, вместо пуховых и перьевых подушек, а также матрасов УЗ перейдет на современные синтетические материалы, которые легко чистятся и являются гипоаллергенными.
«В прошлом году приобретено 7 308 таких подушек, 7 328 чехлов для матрасов, 4 124 одеяла и 870 матрасов», - рассказали в компании. Кроме того, сообщается, что также компания решила избавиться от ковровых дорожек в вагонах. Однако в системе закупок Рrozorro говорится о том, что осенью прошлого года компания купила 5000 комплектов постельных принадлежностей азербайджанского и украинского производства, среди которых постельное бельё, полотенца, одеяла и подушки. Эксперты считают, что переход от натуральных материалов экономически будет невыгоден. Такие новшества не понравились обычным пассажирам.
На странице компании в Facebook они комментируют это новость и отмечают, что стоимость белья в поездах уже подорожала с 30 до 50 гривен. Также поступают жалобы на то, что новые подушки оказались слишком плоскими, и спать на них невозможно. Однако подавляющее большинство пользователей пишет, что в последнее время часто ездят на поездах, но ничего нового не увидели.
Теги: Донбасс, Укрзализниця, подушка
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