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Нарушение стандартов и разворовывание средств: инженер из РФ — о строительстве дорог в Крыму
На подъезде к Крымскому мосту наблюдаются участки просевшего дорожного плотна. Старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар назвал две наиболее вероятные причины, передает OBOZREVATEL.
«Почему там происходят провалы дороги? Есть две версии, первая — не выполнили ГОСТовские нормативы, не из того материала сделана подложка для дороги. Вторая — это то, что на полуострове развиты карстовые провалы. Это все может быть», — говорит Медовар.
Он уточнил, что сложно сказать какая из причин является основной, но важным фактором эксперт считает само основание дороги — это или связные, или несвязные грунты.
«Связные грунты — это глины, не связные — пески. Песок гораздо дороже, чем глина, но она имеет очень сильное всасывающее давление, и она поднимает влагу с 10 метров. И вот если вода поднимается, а потом идет морозный эффект, то соответственно разрушается дорожное полотно и могут образоваться провалы», — объяснил инженер.
По его словам, именно применение глины вместо песка в качестве основания подошвы является причиной разрушения дорог в России. Эксперт уверен, что и в Крыму постарались сэкономить на строительстве и «заработать денег» , так как главное «не надежность и устойчивость, а деньги». Юрий Медовар уверен, что нарушение ГОСТа и разворовывание выделенных на строительство средств приведет к тому, что будут появляться новые участки провалов.
«А кто будет платить? Автомобилисты. Они будут ломать подвеску, ломать мосты, бить колеса и на этом кто-то будет зарабатывать большие деньги», — резюмировал он.
Теги: Донбасс, Крым, строительство, дорога
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