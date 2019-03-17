Нарушение стандартов и разворовывание средств: инженер из РФ — о строительстве дорог в Крыму

17.03.2019 14:20

На подъезде к Крымскому мосту наблюдаются участки просевшего дорожного плотна. Старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар назвал две наиболее вероятные причины, передает OBOZREVATEL.

«Почему там происходят провалы дороги? Есть две версии, первая — не выполнили ГОСТовские нормативы, не из того материала сделана подложка для дороги. Вторая — это то, что на полуострове развиты карстовые провалы. Это все может быть», — говорит Медовар.

Он уточнил, что сложно сказать какая из причин является основной, но важным фактором эксперт считает само основание дороги — это или связные, или несвязные грунты.

«Связные грунты — это глины, не связные — пески. Песок гораздо дороже, чем глина, но она имеет очень сильное всасывающее давление, и она поднимает влагу с 10 метров. И вот если вода поднимается, а потом идет морозный эффект, то соответственно разрушается дорожное полотно и могут образоваться провалы», — объяснил инженер.

По его словам, именно применение глины вместо песка в качестве основания подошвы является причиной разрушения дорог в России. Эксперт уверен, что и в Крыму постарались сэкономить на строительстве и «заработать денег» , так как главное «не надежность и устойчивость, а деньги». Юрий Медовар уверен, что нарушение ГОСТа и разворовывание выделенных на строительство средств приведет к тому, что будут появляться новые участки провалов.