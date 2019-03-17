ПриватБанк сообщил о важных изменениях в работе популярной услуги

17.03.2019 12:02

Государственное учреждение "ПриватБанк" предупредила клиентов об услуге "Кредитный лимит". Размер предоставления кредита через такую популярную среди клиентов услугу будет принимать сам банк автоматически.

Об этом сообщила пресс-служба банка в ответ на заявления клиентов на официальном сайте.

Так, клиентка "ПриватБанка" пожаловалась на то, что изначально лимит на карточке ей уменьшили, а потом и вовсе установили его нулевым.

"Получила кредитную карточку с лимитом в 800 грн. Потом самостоятельно подняла 7000, деньгами пользовалась регулярно и возлагала обратно без просрочек, даже успела воспользоваться услугой рассрочка все погасил вовремя и вот в один день захожу, а у меня лимит стоит 6200, думаю 6200 так 6200, но не тут то было вношу остаток долга по карте и у меня лимит становится 0. Теперь в течение примерно 3 месяцев не могу ни установить лимит ни кредит взять вечно отказывают", - пожаловалась клиентка банка.

Служба поддержки "ПриватБанка" отреагировала на данный отзыв. Банк выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации, а также сообщил при каких условиях банк принимает решение о повышение или понижение "Кредитного лимита".

"Извините за то, что Вы испытали неудобства, но вынуждены Вам сообщить, что решение о размере кредитного лимита принимает кредитный комитет по каждому Клиенту индивидуально и свои решения он не аргументирует. К большому сожалению, по результатам очередного пересчета этой модели Банк вынужден был пересмотреть свое решение о размере Вашего кредитного лимита", - сообщили в банке.

Источник: https://from-ua.com