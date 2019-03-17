В Харьковской области жестоко убит военный

17.03.2019 20:42

В Харьковской области убили украинского военнослужащего контрактной службы. Об этом передает from-ua .

Сообщается, что тело со следами насильственной смерти обнаружили в городе Чугуев. Труп солдата, 1992 года рождения, нашли в лесополосе, недалеко от воинской части в которой он служил.

В полиции отметили, что на теле покойного множественные колото-резаные раны. Предварительно установлено, что смерть наступила более месяца назад.

Начато расследование (ст. 115 УК Украины - умышленное убийство). Устанавливаются обстоятельства совершения преступления и круг причастных.