В «Зе-штабе» рассказали покажут ли публике живого Зеленского до выборов

17.03.2019 16:15

Как передает replyua.net, политолог, историк Евгений Магда в своем блоге представил подборку новостей 16 марта. Петр Порошенко назначил и.о. главы Полтавской ОГА Романа Толстого. Президент назначил Андрея Алексеенко временно исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки.



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