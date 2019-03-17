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В «Зе-штабе» рассказали покажут ли публике живого Зеленского до выборов
Как передает replyua.net, политолог, историк Евгений Магда в своем блоге представил подборку новостей 16 марта. Петр Порошенко назначил и.о. главы Полтавской ОГА Романа Толстого. Президент назначил Андрея Алексеенко временно исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки.
Юлия Тимошенко и Сергей Тарута подписали меморандум о сотрудничестве ради победы Юлии Владимировны. Руководитель «Зе-штаба» Иван Баканов предполагает, что Владимир Зеленский появится в прямом эфире какого-то политического ток-шоу еще до 31 марта. Павел Климкин поддержал введение двойного гражданства для представителей украинской диаспоры.
Виталий Кличко проверил ход работ на реконструкции Шулявского путепровода. «Национальные дружины» и «Национальный корпус» провели акцию протеста в Киеве. Послы стран G-7 передали Арсену Авакова письмо, в котором выражают обеспокоенность проведения президентских выборов. Во второй тур президентских выборов в Словакии вышли Зузана Чапутова и Шефчович. Руководитель оккупационного правительства Крыма Аксенов признал, что аннексией полуострова руководил сам Путин. В Париже произошли очередные беспорядки в исполнении «желтых жилетов». Читайте также о том, сколько Зеленский потратил на предвыборную кампанию.
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента
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