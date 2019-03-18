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Азовское море может исчезнуть
Старший научный сотрудник института водных проблем Российской академии наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар считает, что строительство Крымского моста существенно нарушило водный обмен между Черным и Азовским морями, что в будущем существенно навредит акватории Азова.
«Написал мне инженер из Керчи, который высказал опасения, что Керченский пролив станет болотом. А к этому все и идет за счет того, что на фарватере уменьшаются глубины за счет наносов. Уже официально глубина уменьшилась на полтора метра», – заявлял инженер.
Также он отмечает, что его опасения подтверждают и океанологи. Причина в том, что дно Керченского пролива имеет шероховатый рельеф, а мост станет причиной формирования накоплений на дне. Постепенно будет происходить заболачивание территорий, что станет причиной колоссальных нарушений водообмена между морями. Азовское море и так уже терпит значительный ущерб, там уничтожается фауна, потому что уменьшилось и течение пролива, и водообмен. Поэтому в будущем Азовское море может постигнуть та же участь, что постигла в свое время Аральское. В России также знают об этой проблеме, пытались проводить чистку канала, но течение снова занесло отходы в канал и снова скопились водоросли.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Крым, Азовское море, мост, Черное море
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