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Количество переселенцев в Украине продолжает уменьшаться

18.03.2019 19:40
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Количество переселенцев в Украине продолжает уменьшаться

В Украине по состоянию на сегодня, 18 марта, учтены 1 млн 363 тыс. 170 переселенцев из Донбасса и Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, что по состоянию на 11 марта в Украине были учтены 1 млн 363 тыс. 891 переселенец. Таким образом, за неделю число зарегистрированных ВПЛ уменьшилось на 721 человека.

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, переселенцы, ВПЛ
 
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