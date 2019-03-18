Количество переселенцев в Украине продолжает уменьшаться

18.03.2019 19:40

В Украине по состоянию на сегодня, 18 марта, учтены 1 млн 363 тыс. 170 переселенцев из Донбасса и Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, что по состоянию на 11 марта в Украине были учтены 1 млн 363 тыс. 891 переселенец. Таким образом, за неделю число зарегистрированных ВПЛ уменьшилось на 721 человека.

Источник: https://dnews.dn.ua