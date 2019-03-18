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Коснутся каждого: в Украине начали действовать новые правила воздушных перевозок
В Украине с марта 2019 года вступили в силу новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа, утвержденные Государственной авиационной службой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Аvianews.
Согласно новым правилам, одним из основным нововведений документа стал отказ от обязательной бесплатной нормы багажа. Фактически, Госавиаслужба узаконила сложившееся статус-кво, когда авиакомпании продавали билеты из Украины по безбагажным тарифам.
В новой редакции правил указана плата за регистрацию в аэропорту, которая уже не один год взималась некоторыми авиакомпаниями.
Новыми правилами предусмотрено изменение времени окончания регистрации и посадки в самолет. Если старые правила обязывали авиаперевозчиков закрывать стойки регистрации не ранее 40 минут до вылета, а выходы на посадку - не ранее 10 минут до вылета, то теперь эти сроки установлены как 45 минут и 15 минут соответственно.
Добавим, что из правил убрали требование об обязательном бесплатном предоставлении всем пассажирам прохладительных напитков. Теперь пассажир может рассчитывать только на воду по запросу.
В разделе о классах обслуживания в перечень добавлен первый класс. Также Служба убрала минимальную норму расстояния между креслами. В частности, если раньше авиаперевозчики должны были устанавливать сидения с шагом не менее 31 дюйм в бизнес и премиум-классе и не менее 29 дюймов в эконом-классе, теперь эта норма не закреплена законодательно и оставлена на усмотрение авиакомпании.
Напомним, ранее авиакомпания "Международные авиалинии Украины" сообщила о сокращении времени, которое отводится на посадку пассажиров на борт, на 5 минут.
МАУ с 15 июня повысила размер сбора за распечатку посадочного талона в аэропорту с 10 до 15 евро. Сообщалось, что избежать оплаты нового сбора смогут пассажиры, которые пройдут онлайн-регистрацию на рейс и распечатают посадочный талон или же сохранят его на мобильном устройстве для показа с экрана гаджета.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, авиакомпании, перевозки
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