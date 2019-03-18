- Новые пенсии с марта: в Кабмине раскрыли главную хитрость12:03
- Мочанов: «Выборы президента – это не интересно, а страшно»10:40
- Дожди и прохлада: Весна готовит неприятный погодный сюрприз09:17
- Австралия нанесла болезненный удар по России и "Л/ДНР"07:28
- ГУР МОУ: В ОРДЛО местных жителей привлекли к рытью окопов21:40
- Киевстар принял крайне непопулярное решение21:20
- В МВД рассказали, как в Украине пытаются сорвать выборы президента21:00
- Азовское море может исчезнуть20:41
- Купе и плацкарта - прошлый век. Поезда УЗ разделят на три класса20:20
- В Донецкой области реформируют экстренную медицинскую помощь20:00
Купе и плацкарта - прошлый век. Поезда УЗ разделят на три класса
«Укрзализниця» не останавливается на пути внедрения новшеств. Например, обновила корпоративный логотип. Сократила число проводников.
Отказалась от ковровых дорожек в новых вагонах в пользу шумоизоляционного покрытия. А также от пуховых и перьевых подушек, старых матрасов. Вместо них будут современные синтетические материалы, которые легко чистятся и являются гипоаллергенными. На стоимости комплекта белья это уже отразилось, а подушки некоторым клиентам показались неудобными: мол, слишком плоские…
А сейчас компания усиленно работает над совершенствованием системы изменения тарифов на пассажирские перевозки. В УЗ считают, это даст возможность восстановить баланс между экономической целесообразностью и доступностью для населения.
"Вопрос — как это сделать в соответствии с экономическими реалиями, как не задеть незащищенные слои населения и каким образом уравновесить качество и стоимость перевозок",
— отметил председатель правления Евгений Кравцов в интервью одной из газет.
Как было сказано, УЗ планирует разделить пассажирские поезда на классы по уровню комфорта и сервиса, с разными тарифами.
"Это нужно для того, чтобы "Укрзализниця" смогла устанавливать экономически обоснованные цены на проезд в поездах с высоким уровнем комфорта",
— объяснил председатель правления.
Также он уточнил, что будут внедрены три класса поездов "Комфорт", "Стандарт" и "Эконом", которые разделят по уровню сервиса и соответствующей стоимости. Так, для перевозок класса «Комфорт» тариф будет установлен на «экономически мотивированном уровне».
Кравцов подытожил, что процесс введения классов находится на финальной стадии. В компании надеются, что «за нескольких недель или даже дней этот вопрос будет решен».
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, поезд, Укрзализниця, плацкарт, купе
- В Константиновку прибыл первый поезд из Ивано-Франковска
- Пассажирам сломавшегося поезда Hyundai выплатят компенсацию
- В «Укрзализныце» готовы остановить ж/д сообщение с Россией
- До начала курортного сезона в Крым из Донецка, Харькова и Днепропетровска пойдут скоростные поезда
- Омелян проверил на себе мариупольский плацкарт
- Боевики «ЛНР» минируют окраины Луганска14:39
- ДЗОТ боевиков на Донбассе разорвало мощным взрывом: удар ВСУ из ПТУРа, в "ДНР" потери. ВИДЕО14:02
- В мариупольской школе избили пятиклассника, ребенок оказался в больнице с сотрясением мозга13:44
- Не приняли на работу: В «ДНР» мужчина угрожал взорвать больницу13:19
- Ходаковский надеется создать «бедное, но привлекательное» общество в ОРДО 12:45
- Учителей ОРДЛО заставляют собирать подписи против «фальшивых выборов»12:21
- «Гиви», Захарченко и «дипломаты»: С чем поздравляют баннеры «ДНР» в марте11:38
- Ликвидированы две БМП и техника боевиков, много "200-х" и раненых: как ВСУ отомстили за гибель побратимов11:20
- ВСУ на Донбассе ответили оккупантам: боевики теряют живую силу, БМП и транспорт10:59
- Украинские бойцы из ПТРК уничтожили позицию подразделений НВФ10:22
- В России признались, какое тяжелое оружие перебросили в Крым после "ошибки" с "Искандер-М" и Ту-22М314:58
- Боевики «ЛНР» минируют окраины Луганска14:39
- Когда закончится война в Донбассе: Украинский астролог составил прогноз14:21
- ДЗОТ боевиков на Донбассе разорвало мощным взрывом: удар ВСУ из ПТУРа, в "ДНР" потери. ВИДЕО14:02
- В мариупольской школе избили пятиклассника, ребенок оказался в больнице с сотрясением мозга13:44
- Не приняли на работу: В «ДНР» мужчина угрожал взорвать больницу13:19
- Путин рассказал, что Россия хотела доказать всему миру оккупацией Крыма13:01
- Ходаковский надеется создать «бедное, но привлекательное» общество в ОРДО 12:45
- Шевченко вызвал Мораеса в сборную Украины12:40
- Учителей ОРДЛО заставляют собирать подписи против «фальшивых выборов»12:21
- Новые пенсии с марта: в Кабмине раскрыли главную хитрость12:03
- Мочанов: «Выборы президента – это не интересно, а страшно»10:40
- Названы недуги, которые можно определить по руке22:38
- Если нет сил. Как победить хроническую усталость?22:10
- Медики рассказали, почему нельзя спать головой на север17:20
- Популярный сердечный препарат на поверку оказался опасным для сердца16:00
- Какое имя подходит вам лучше всего по знаку Зодиака10:00
- Эти продукты питания чаще всего подделывают09:36
- Медики научили распознавать подагру08:00
- Стало известно, сколько алкоголя можно употреблять без вреда для здоровья15:30
- Астролог назвал точную дату падения режима Путина и окончания войны на Донбассе
- Москве приготовили громкое предложение по Донбассу. Пушилин и Пасечник планируют встречу с Путиным
- ПриватБанк сообщил о важных изменениях в работе популярной услуги
- Жители "ДНР" открыто выбирают Украину: стало известно о неприятном для России моменте войны на Донбассе
- Полномасштабная война РФ и Украины: Наев спрогнозировал исход битвы
- «Массовое бегство из «ЛДНР»: законы Кремля могут сработать в пользу Украины
- Какое имя подходит вам лучше всего по знаку Зодиака
- Бородай объяснил, почему поставил во руководить «ДНР» Захарченко, а не Ходаковского
- Дончане опубликовали трогательное фото с умирающей «Донбасс Арены»
- Гиркин анонсировал важную новость, которая станет сюрпризом для ярых сторонников "народных республик"