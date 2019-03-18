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На границе с Россией в зоне ООС задержали группу из десяти человек

18.03.2019 14:00
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На границе с Россией в зоне ООС задержали группу из десяти человек

Пограничники Луганского отряда из состава Объединенных сил на границе с Россией задержали группу незаконных мигрантов и их проводников. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

По данным ведомства, при попытке нарушения границы была задержана группа из восьми человек, в которую входили граждане Индии и Вьетнама, а позже в приграничной лесополосе на окраине населенного пункта Россыпное были пойманы двое граждан Украины, являющиеся проводниками нелегальных мигрантов.

В ходе проведения фильтрационных мероприятий оперативные сотрудники Госпогранслужбы установили, что одному из задержанных украинцев позвонил гражданин РФ попросил встретить группу нелегалов и переправить ее вглубь Украины. Как стало известно, за помощь украинцам обещали 650 долларов США.

Пограничники выяснили, что нелегальные мигранты за переправку через украинскую границу заплатили около 3800 долларов США. В ГПСУ отметили:

«О задержании незаконных мигрантов, которые незаконно пересекли границу из России Украину пограничники проинформировали смежную сторону, однако, несмотря на неопровержимые доказательства нарушения, российская сторона отказалась принимать назад „незваных гостей“».

Сейчас на нарушителей составлены протоколы о нарушении госграницы, а также начато уголовное производство по факту незаконной переправки граждан через границу (ст. 332 УК Украины).

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, граница, ООС
 
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