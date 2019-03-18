- Блокпосты ОРДО: в Горловке до 500 человек очереди, в Еленовке много машин14:38
- Источник: Россия готовится к сдаче Крыма14:20
- На границе с Россией в зоне ООС задержали группу из десяти человек14:00
- Ловушка «мирного плана» по Донбассу: миллионы россиян получат право голоса в Украине13:48
- Теперь украинцев могут лишить жилья за долги по коммуналке13:31
- Пророчество Новодворской жителям "ДНР" начинает сбываться - уникальные кадры 13:12
- Наблюдатели СММ ОБСЕ уличили боевиков «ЛНР» в жестоком избиении мирных граждан12:48
- Потеплеет до +22°: украинские синоптики озвучили очень приятный прогноз12:30
- В Кабмине не исключили отмену монетизации субсидий: названа причина12:10
- Угроза Третьей мировой: известный астролог рассказал, где может начаться новая война11:48
На границе с Россией в зоне ООС задержали группу из десяти человек
Пограничники Луганского отряда из состава Объединенных сил на границе с Россией задержали группу незаконных мигрантов и их проводников. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
По данным ведомства, при попытке нарушения границы была задержана группа из восьми человек, в которую входили граждане Индии и Вьетнама, а позже в приграничной лесополосе на окраине населенного пункта Россыпное были пойманы двое граждан Украины, являющиеся проводниками нелегальных мигрантов.
В ходе проведения фильтрационных мероприятий оперативные сотрудники Госпогранслужбы установили, что одному из задержанных украинцев позвонил гражданин РФ попросил встретить группу нелегалов и переправить ее вглубь Украины. Как стало известно, за помощь украинцам обещали 650 долларов США.
Пограничники выяснили, что нелегальные мигранты за переправку через украинскую границу заплатили около 3800 долларов США. В ГПСУ отметили:
«О задержании незаконных мигрантов, которые незаконно пересекли границу из России Украину пограничники проинформировали смежную сторону, однако, несмотря на неопровержимые доказательства нарушения, российская сторона отказалась принимать назад „незваных гостей“».
Сейчас на нарушителей составлены протоколы о нарушении госграницы, а также начато уголовное производство по факту незаконной переправки граждан через границу (ст. 332 УК Украины).
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, граница, ООС
- Пока на Донбассе российские солдаты и российские танки, о выборах говорить преждевременно
- В Сумской области "заблудились" трое россиян
- Донецкие таможенники изъяли у россиян крупную партию валюты
- Россия планирует оборудовать шесть военных комплексов на украинской границе (ИНФОГРАФИКА)
- Пункт пропуска «Успенка» полностью закрыт
- Пограничники не дали байкерам "улизнуть" в Россию
- Блокпосты ОРДО: в Горловке до 500 человек очереди, в Еленовке много машин14:38
- Ловушка «мирного плана» по Донбассу: миллионы россиян получат право голоса в Украине13:48
- Наблюдатели СММ ОБСЕ уличили боевиков «ЛНР» в жестоком избиении мирных граждан12:48
- «Метинвест» рассказал, что произошло на «Азовстали» в Мариуполе11:30
- Путин приказал? В «ДНР» берут «курс на независимость», в том числе от РФ11:00
- Гиркин объяснил, почему ехал из Славянска в Горловку в багажнике10:47
- "Черные" сутки на Донбассе: у ВСУ есть погибшие и раненые - армия России ведет огонь по всему фронту10:30
- Останемся без продуктов: В соцсетях обсуждают решение «ДНР» о борьбе с «контрафактом»09:00
- «Массовое бегство из «ЛДНР»: законы Кремля могут сработать в пользу Украины08:45
- На Донетчине стартует проект развития системы экстренной медицинской помощи08:15
- Блокпосты ОРДО: в Горловке до 500 человек очереди, в Еленовке много машин14:38
- Источник: Россия готовится к сдаче Крыма14:20
- Жуниор Мораес получил украинское гражданство14:10
- На границе с Россией в зоне ООС задержали группу из десяти человек14:00
- Ловушка «мирного плана» по Донбассу: миллионы россиян получат право голоса в Украине13:48
- Теперь украинцев могут лишить жилья за долги по коммуналке13:31
- Пророчество Новодворской жителям "ДНР" начинает сбываться - уникальные кадры 13:12
- Наблюдатели СММ ОБСЕ уличили боевиков «ЛНР» в жестоком избиении мирных граждан12:48
- Потеплеет до +22°: украинские синоптики озвучили очень приятный прогноз12:30
- В Кабмине не исключили отмену монетизации субсидий: названа причина12:10
- Какое имя подходит вам лучше всего по знаку Зодиака10:00
- Эти продукты питания чаще всего подделывают09:36
- Медики научили распознавать подагру08:00
- Стало известно, сколько алкоголя можно употреблять без вреда для здоровья15:30
- Эти вещи отталкивают удачу и деньги: избавьтесь от них12:45
- В нашем мозгу есть кнопка «удалить лишнее». Научитесь ее использовать10:00
- Как настоящая любовь меняет представителей знаков зодиака09:45
- Ученые нашли вкусный способ быстро снизить давление09:15
- Медики рассказали, как похудеть при помощи шоколада22:38
- Названы продукты, которые могут исчезнуть в следующем столетии20:45
- Астролог назвал точную дату падения режима Путина и окончания войны на Донбассе
- Москве приготовили громкое предложение по Донбассу. Пушилин и Пасечник планируют встречу с Путиным
- ПриватБанк сообщил о важных изменениях в работе популярной услуги
- Полномасштабная война РФ и Украины: Наев спрогнозировал исход битвы
- «Массовое бегство из «ЛДНР»: законы Кремля могут сработать в пользу Украины
- Бородай объяснил, почему поставил во руководить «ДНР» Захарченко, а не Ходаковского
- Дончане опубликовали трогательное фото с умирающей «Донбасс Арены»
- Житель Донецка: "Светлого будущего у недоразумения "ДНР" нет, и не будет - "республика" готовится к "началу конца"
- Гиркин анонсировал важную новость, которая станет сюрпризом для ярых сторонников "народных республик"
- Если бы мы могли вернуться в то время! Луганчане об украинском сопротивлении 2014-го