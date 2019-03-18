На выборах президента Украины будет рекордное число международных наблюдателей

18.03.2019 17:00

За выборами президента Украины будет следить рекордное количество международных наблюдателей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 марта, в ходе брифинга в Киеве рассказал глава координационного штаба МВД Украины Иван Стойко.

«На этих выборах у нас будет невероятное количество наблюдателей – наибольшее за время избирательных кампаний в Украине. Это ориентировочно около 1,5 тыс. человек, из них сейчас зарегистрировано 742 официальных наблюдателя. Это от иностранных государств, а также от разных международных организаций», – сказал он.

По его словам, с начала избирательной кампании правоохранители зарегистрировали более 3-х тыс. заявлений о правонарушениях. «Всего по указанным фактам сегодня открыто 175 уголовных производств, из которых 75 связаны с нарушением избирательного законодательства, 102 – связаны с проведением предвыборной агитации. 24 лицам сообщено о подозрении по 14 уголовным производствам, по 3-м производствам – направлено на рассмотрение в суд. По 592 фактам сейчас проводится проверка», – сообщил Стойко.

Источник: https://dnews.dn.ua