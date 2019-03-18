Порошенко против Тимошенко во втором туре выборов президента: американские социологи рассказали, кто победит

18.03.2019 08:32

Действующий президент Петр Порошенко побеждает во втором туре лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко, о чем говорят результаты опубликованного опроса международной компании Greenberg Quinlan Rosner и украинской InfoSapiens.

Об этом сообщают украинские информационные агентства.

Стало известно, что в случае выхода во второй тур Порошенко побеждает Юлю с перевесом в 2%.



Примечательно, что всего месяц назад Тимошенко побеждала действующего президента в очной схватке с соотношением 55% против 42%.

Журналисты отметили, что опрос проводился в период с 23 февраля по 4 марта: ровно за 3 недели до голосования.

Кроме того, отмечается, что обработка полученных данных была проведена с помощью разработанной методологии и определяющей вероятные предпочтения респондентов модели.



Источник: www.dialog.ua