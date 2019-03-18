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Пророчество Новодворской жителям "ДНР" начинает сбываться - уникальные кадры
Советский диссидент и российская оппозиционер Валерия Новодворская сделал печальный прогноз для всех жителей Донбасса, и пророчество начинает сбываться.
Об этом она рассказала во время прямого включения, передает "Диалог.UA".
Ранее сообщалось, что главари "Л/ДНР" приготовили ряд предложений для президента России Владимира Путина, которые попытаются озвучить во время приезда в аннексированный Крым. Обращение Валерии Новодворской к "ополченцам" Донбасса было записано в 2014 году.
По ее словам, все протестующие на Донбассе войдут в мировую историю как террористы, захватившие украинскую землю.
Она сообщила, что боевики на Донбассе умирают зря и просто так, а также земля полностью не нужна ни Путину, ни Кремлю.
Также Новодворская подчеркнула, что украинские военные умирают на Донбассе за то, чтобы освободить свою страну от российского влияния, от принадлежности к РФ, они "хотят перестать быть сырьевым придатком для соседней страны, которая по какой-то причине взяла шефство над Украиной и ближайшими странами".
Политик подчернила, что Донбасс – это лишь марионетка в руках Путина, через который Кремль будет гнать оружие своим военным, а те сделают все, чтобы в Украине была тяжелая жизнь.
Теги: Донбасс, прогноз, Валерия Новодворская, ДНР
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