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Путин заявил о готовности «содействовать» миру в Украине
18.03.2019 19:03
Во время визита в аннексированный Крым президент РФ Владимир Путин заявил, что готов к миру на Донбассе и рассчитывает в этом вопросе на ОБСЕ. Об этом он сообщил на встрече с главой делегации французских политиков, президентом ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани.
В ходе беседы российский лидер отметил, что он надеется на содействие ОБСЕ в урегулировании российско-украинского кризиса:
«Мы очень рассчитываем, что ОБСЕ внесет свой позитивный вклад, сейчас организация работает достаточно активно на юго-востоке Украины, внесет свой вклад в урегулирование этого кризиса, также как и многих других кризисов на Евразийском пространстве. Мы к этому готовы, будем всячески к этому стремиться».
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Крым
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