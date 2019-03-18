Путин заявил о готовности «содействовать» миру в Украине

18.03.2019 19:03

Во время визита в аннексированный Крым президент РФ Владимир Путин заявил, что готов к миру на Донбассе и рассчитывает в этом вопросе на ОБСЕ. Об этом он сообщил на встрече с главой делегации французских политиков, президентом ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани.

В ходе беседы российский лидер отметил, что он надеется на содействие ОБСЕ в урегулировании российско-украинского кризиса:

«Мы очень рассчитываем, что ОБСЕ внесет свой позитивный вклад, сейчас организация работает достаточно активно на юго-востоке Украины, внесет свой вклад в урегулирование этого кризиса, также как и многих других кризисов на Евразийском пространстве. Мы к этому готовы, будем всячески к этому стремиться».

Источник: https://donpress.com