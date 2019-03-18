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Теперь украинцев могут лишить жилья за долги по коммуналке
В Украине действующее законодательство допускает, что у людей могут отобрать жилье за коммунальную задолженность.
Соответствующая процедура в основном используется как элемент запугивания должников, а не как исправный и простой механизм взимания долгов, сообщает "24 канал", передает Обозреватель.
Юрист практики интеллектуальной собственности, земельного права и исполнительного производства Андрей Григоренко отметил, что прежде всего долг взыскивается со счетов в банках и карточных счетов. Если их нет или недостаточно – деньги могут взыскать с заработной платы, пенсии или стипендии.
Однако в случае отсутствия каких-либо доходов у должника для погашения задолженности взыскание возможно на принадлежащее ему имущество. По его словам, это могут быть объекты недвижимости, движимое имущество – транспортные средства или иное имущество. Законом предусмотрен порядок описи такого имущества, выставления на торги с целью его реализации.
"Именно тогда существует потенциальная возможность потерять жилье. Исполнительная служба может наложить арест на имущество должника, списать деньги с его счетов и принудительно реализовать его имущество", – отметила руководитель практики судебного представительства Наталья Жеманова.
Основанием для возможного наложения ареста на квартиру должника является сумма задолженности не меньше, чем 20 минимальных заработных плат (на сегодняшний день – 83,4 тысячи гривен).
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, жилье, коммунальные услуги, долги
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