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В Кабмине не исключили отмену монетизации субсидий: названа причина
Украинские власти могут принять решение об отмене монетизации субсидий, если граждане, которые получают такие выплаты, не будут вовремя оплачивать услуги жилищно-коммунального хозяйства.
Как передает replyua.net, об этом в интервью корреспондентам ТСН заявил глава департамента Министерства социальной политики Виталий Музыченко. «Мне неизвестно, так же, как и вам, и всем, кто здесь работают, оплатит ли человек за коммунальные услуги. Уровень оплаты может измениться. Мы не знаем, готовы ли наши граждане к получению наличных средств для расчета», - пояснил высокопоставленный чиновник.
Также он отметил, что если платежная дисциплина будет соответствующая, то Кабинет министров будет рекомендовать выплату субсидий в наличной форме. «Говоря иначе, монетизация как неожиданно началась, так внезапно может и закончиться, если вместо оплаты коммуналки люди будут покупать еду», – резюмировал Музыченко.
Ранее сообщалось, что до конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий. Ожидается, что процесс будет проходить в три этапа.
Теги: Донбасс, субсидия, Кабмин, монетизация
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