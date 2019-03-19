Дожди и прохлада: Весна готовит неприятный погодный сюрприз

19.03.2019 09:17

Сегодня 19 марта погода украинцев не порадует, во многих регионах будет прохладно, особенно на западе и севере Украины. Такой информацией о погоде вFacebook поделилась народный синоптик Наталья Диденко.

Винниччина-Киевщина-Житомирщина-Черниговщина, в этой полосе прогнозируются дожди. Чуть больше повезет востоку Украины, центру и югу. Здесь если и будут осадки, то незначительные. Температура воздуха в пределах +9-14 градусов. В столице Украины будет прохладно, около 10 градусов тепла. "И до конца недели в столице роскошных градусов не будет. Не удивительно, ведь это практически апрельские значения температуры воздуха", - отметила Диденко.