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Как голосовать не по месту регистрации
Тысячи украинцев не могут проголосовать по месту своей регистрации, поскольку являются вынужденными переселенцами из оккупированных Донбасса и Крыма. Часть граждан учится или работает в других городах. Во всех этих случаях следует позаботиться о включении в реестр избирателей по фактическому месту жительства, чтобы отдать свой голос за кандидата в президенты 31 марта. Как это сделать правильно, рассказывает Центр общественного мониторинга и контроля.
Шаг 1. Выберите удобный вам избирательный участок
Прежде всего найдите избирательный участок, в котором вам будет удобно проголосовать. Перечень всех участков содержится на официальном сайте Государственного реестра избирателей (drv.gov.ua). Искать можно в разрезе округов или административно-территориальных единиц (областей). Выбрав удобный участок в вашем населенном пункте, запишите его номер и адрес.
Шаг 2. Подготовьте документы, подтверждающие необходимость временного изменения места голосования
По закону «О Государственном реестре избирателей», обращение избирателя о временной смене места голосования должно быть мотивированным. Причиной смены может быть служебная командировка, проживание не по месту регистрации, работа или учеба в соответствующем населенном пункте или государстве, пребывание на лечении и тому подобное. В каждом из этих случаев нужно позаботиться о документах, подтверждающих причину. Ими могут быть справка с места учебы или работы, договор аренды жилья, путевка в санаторий, проездные документы, справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица и др.
Шаг 3. Подайте заявление в Государственный реестр избирателей (ДРВ)
Каждый гражданин, который хочет изменить место голосования, должен подать заявление в соответствующий орган ведения Государственного реестра избирателей. Например, если избиратель хочет проголосовать в Виннице, то должен обратиться в отдел ведения ГРИ в Виннице (ул. Замостянская, 7). Контакты всех отделов опубликованы на сайте drv.gov.ua.
В заявлении избирателю необходимо указать номер участка или адрес, по которому он желает проголосовать. Также следует включить документы, подтверждающие необходимость временного изменения места голосования. При подаче документов нужно предъявить паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины. Военнослужащие могут воспользоваться удостоверением военного или военным билетом.
Стоит отметить, что избиратели, которые являются переселенцами из аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, могут не подтверждать необходимость изменения места голосования дополнительными документами.
Государственный реестр избирателей не принимает заявлений по почте, поэтому избиратель должен подать документы лично. Последний срок подачи для голосования за президента – 25 марта.
Шаг 4. Проверьте себя в списке избирателей
Каждый может проверить, включен ли он в список избирателей. Для этого следует зайти в Личный кабинет избирателя на сайте drv.gov.ua. Если в Государственном реестре избирателей ложная информация, ее можно изменить до 26 марта.
В ГРИ отмечают, что временная смена места голосования без изменения избирательного адреса является одноразовой. Это означает, что в случае проведения второго тура президентских выборов заявление придется подавать повторно.
Источник Центр громадського моніторингу та контролю
Теги: Украина, Донбасс, регистрация, голосование, выборы президента
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