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У Путина объяснили, какой президент Украины «лучше для России»
19.03.2019 15:18
В Кремле надеются на то, на предстоящих в Украине президентских выборах в Украине победит «президент мира, а не войны».
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает donpress.com.
Представитель Кремля отметил, что для РФ предпочтительным в президентской гонке в Украине будет кандидат, способный «добиться мира в стране». Песков отметил:
«Для Кремля однозначно лучше, чтобы к власти пришел и был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость и который не будет президентом войны, а станет президентом мира и выстраивания отношений со всеми соседями, в том числе с Российской Федераций. Вот это можно сказать однозначно».
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, война, мир, Песков, президентские выборы
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