У Путина объяснили, какой президент Украины «лучше для России»

19.03.2019 15:18

В Кремле надеются на то, на предстоящих в Украине президентских выборах в Украине победит «президент мира, а не войны».

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает donpress.com.

Представитель Кремля отметил, что для РФ предпочтительным в президентской гонке в Украине будет кандидат, способный «добиться мира в стране». Песков отметил:

«Для Кремля однозначно лучше, чтобы к власти пришел и был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость и который не будет президентом войны, а станет президентом мира и выстраивания отношений со всеми соседями, в том числе с Российской Федераций. Вот это можно сказать однозначно».





