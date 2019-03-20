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Фальшивомонетчики потеряли интерес к гривне

20.03.2019 15:55
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Фальшивомонетчики потеряли интерес к гривне

За 2018 год количество подделанных банкнот национальной валюты сократилось почти на треть, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк Украины.
В прошлом году изъяли из оборота поддельные банкноты на 0,00025% их общего количества, в то время как в 2017 году этот показатель составлял 0,00036%. То есть, на миллион настоящих банкнот в минувшем году приходилось около 2,5 штуки подделок, в 2017 году - 3,6 штуки.
По итогам 2018 года количество подделанных банкнот гривны сократилось на 30% по сравнению с годом ранее, а сумма подделок - на 41%.
Также отмечается, что 99% изъятых из обращения поддельных банкнот приходились на банкноты номиналами 500 гривен (46% от общего количества), 100 гривен (27%), 50 гривен (15%), 200 гривен (11%).



Теги: гривня, подделка, фальшивомонетчик
 
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