«Готовы ко всему»: МВД переходит на усиленный режим несения службы в Украине

20.03.2019 21:48

Начиная с 21 марта Министерство внутренних дел Украины, вместе со всеми подконтрольными ему органами, среди которых ГСЧС, Нацгвардия, а также Национальная полиция, ГПСУ и ГМС, переходят на усиленных режим службы, о чем заявил председатель координационного штаба МВД, советник главы ведомства Иван Стойко.



Как информирует replyua.net, во время встречи с представителями Национального демократического института международных дел в украинском государстве, Стойко заявил, что в общем для обеспечения безопасности избирательного процесса будет привлечено более ста тридцати четырех тысяч сотрудников правоохранительных органов.



В пресс-службе министерства также добавили, что МВД полностью готово к любому развитию событий, которые могут произойти во время президентских выборов в украинском государстве, а также ведомство предотвращает любые проявления агрессии и незаконные действия.