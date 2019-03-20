Гривна продолжает падать неделю подряд – реакция НБУ

20.03.2019 13:30

Национальный банк Украины вновь ослабил курс гривны к доллару, валюта держится на уровне 27,16 гривны.

Об этом сообщает "Диалог.UA". Ранее Александр Литвин уверял, что курс доллара в Украине до 15 марта может опуститься до рекордной за 9 месяцев отметки в 26 грн/$. Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,85 гривны (на 19 марта — 30,79 гривны).

Таким образом, гривна падает семь банковских дней подряд - с 12 марта.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 марта 2019 года установил официальный курс на уровне 27,16 грн/доллар, что на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

В то же время в обменных пунктах в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем курс вырос на 8 копеек - до 27,28 гривен за доллар, в покупке на 10 копеек - до 27,07 гривен за доллар.

Эксперты прогнозируют резкое снижение курса доллара в Украине.

Украина может лишиться безвиза и кредитного транша от МВФ из-за решения Конституционного суда.



Источник: www.dialog.ua