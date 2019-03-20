Эксперты выяснили, почему в Украине так быстро растет мобильный трафик

20.03.2019 17:08

Несмотря на то, что мобильный Интернет в Украине развивается не так быстро, как в Европе, доля мобильного трафика неуклонно растет. Особенно увеличивается сегмент видеоконтента (по последним подсчетам составляющий 70% от общего трафика).

В чем причины такого роста и каким платформам украинцы отдают максимальное предпочтение, мы узнали у экспертов.

3 причины, почему видео – самый удобный формат

Разобраться с вопросами популярности видеоконтента нам помогли специалисты в области видеоблогинга из медиакомпании AIR, определившие 3 главных аспекта:

информация с помощью видео легко усваивается; смотреть видео интересно, а благодаря мобильным устройствам - просто; аудитория охотнее комментирует видео и делится им.

“Сегодня очень динамичное время и видеоконтент помогает людям быстро ориентироваться в потоках информации и выделять из них только самое важное”, - объяснили в “Эйр”.

Платформа, которую любят украинцы

Главная площадка для размещения и просмотра видео в Сети, бесспорно, YouTube. О том, каких впечатляющих результатов достигают блогеры, благодаря экспертному кураторству можно увидеть на сайте медиакомпании https://air.io/. В качестве завершающего резюме отметим, что с помощью YouTube можно:

полностью реализовать себя;

построить успешный бизнес;

сформировать аудиторию единомышленников.

Иначе говоря, если ваша работа находит отклик у людей, вы можете стабильно и хорошо зарабатывать на этом. Сегодня каждый популярный видеоблогер, прежде всего, лидер мнения, к которому прислушиваются поклонники и ценят рекламодатели.