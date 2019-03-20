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Корчинский назвал единственный способ одолеть Путина
Лидер партии «Братство» Дмитрий Корчинский уверен, что Украина окончательно победит тогда, когда разрушит Россию, а не только вернет свои оккупированные территории.
Данное заявление он сделал в эфире одного из телеканалов, пишет facenews.
«Понятно, что сейчас мы боимся полномасштабной войны с Россией. Потому что наш народ слабый и потому что у нас много людей говорят, что не нужно. Но, во-первых, будет время, когда нация встанет на ноги и будет способна выставить не несколько тысяч добровольцев, а несколько миллионов. И, во-вторых, все течет и все меняется. Сегодня Россия все еще сильна. А завтра она будет слаба», — считает политик.
Корчинский подчеркнул, что нужно понимать, что Украина не сможет победить просто через отвоевание Крыма и Донбасса.
«Мы победим тогда, когда возьмем Москву. В 1993 году, когда танки стреляли по Белому дому в Москве, мы сделали огромную ошибку. Всем нужно было ехать туда и помогать там разгораться этому конфликту. Мы туда не поехали и смотрели по телевизору. И теперь война у нас. А война должна быть у них. И мы туда должны это принести. Когда что-то там сломается, любой кризис, бунт, мы все должны ехать туда и помогать им разваливать Российскую Федерацию. Пока она существует, мы в опасности», — заявил лидер «Братства».
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Путин, война
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