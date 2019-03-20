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ОБСЕ зафиксировали в ОРДЛО новейшие разработки российского вооружения

20.03.2019 11:00
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ОБСЕ зафиксировали в ОРДЛО новейшие разработки российского вооружения

Представители СММ ОБСЕ на Донбассе зафиксировали комплексы радиоэлектронной борьбы российского производства. Об этом сказано в отчете на официальном сайте миссии.

Так, российское вооружение обнаружили в неподконтрольном Украине поселке Южная Ломоватка в 60 километрах к западу от неподконтрольного Луганска.

Беспилотник миссии ОБСЕ малого радиуса действия зафикисровал автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж «Житель», установленную на автомобиль «КамАЗ-4310» и комплекс радиоэлектронной борьбы «Тирада-2».

Сообщается, что станция Р-330Ж «Житель» и комплекс «Тирада-2» являются новейшими разработками оборонной промышленности России. Они были взяты российской армии на вооружение после 2014 года.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ОБСЕ, ДНР, ЛНР, ОРДЛО, ООС
 
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