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Очередное похолодание: синоптик рассказала о снижении температуры

20.03.2019 18:15
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Очередное похолодание: синоптик рассказала о снижении температуры

С 21 марта, с четверга, в Украине начнет повышаться температура, но тёплая погода задержится всего на несколько дней, и в середине следующей недели нужно ожидать ещё одну волну похолодания.

Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. Согласно ее прогнозу, в четверг в Украине ожидается малооблачная погода, в большинстве областей воздух будет прогреваться до 7-11 градусов тепла, в южных регионах ожидается до 13 градусов.

В Киеве 21 марта будет прохладно, но без осадков. В ночные часы столбик термометра будет опускаться до 0 градусов, днем синоптик обещает до 7-9 градусов тепла. 22 марта, в пятницу, а также 23 марта, в субботу, прогнозируется незначительное потепление, но уже ближе к середине следующей недели снова похолодает. 



Теги: Донбасс, похолодание, прогноз погоды
 
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