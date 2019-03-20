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Порядок выдачи водительских удостоверений в Украине: что изменится?
На днях МВД обнародовало масштабный законопроект, который должен установить в Украине правила выдачи водительских удостоверений, максимально наследующие Европу.
Уже через месяц документ должны утвердить на заседании КМУ, а потом внести в Раду. Лишь после успешного голосования в сессионном зале он приобретет статус закона. О чем следует знать?
В частности, ощутимо расширен перечень категорий водительских прав. К теме мототехники подошли основательно. Нынче есть две категории: А1 (мопеды) и А (мотоциклы). Им на смену придут сразу 4:
АМ – мопеды с мотором до 50 куб. см или 4 кВт (для электробайков)
А1 – мотоциклы с мотором до 125 куб. см или 11 кВт
А2 – мототехника с соотношением масса/мощность не более 0,2 кВт/кг
А – более мощные мотоциклы
На первые две категории права будут выдавать с 16 лет. А2 выдадут только 18-летним. А за руль полноценного мотоцикла допустят лишь граждан старше 20, а то если у соискателя есть 2-летний стаж управления техникой категории А2. Изменился и возраст выдачи прав водителям автобусов и тягачей – только по достижении 24 лет.
Важно, что законопроект закрепляет тестовый 2-летний период для всех новичков. Первое удостоверения станут выдавать сроком не более чем на 2 года и ограничением скорости 70 км/ч. Если водитель сумеет за 2 года совершить не более двух правонарушений, ему выдадут полноценные права.
Срок действия удостоверений, которые начнут выдавать, изменен. Если сейчас их выдают на 30 лет, то законопроект предусматривает, что водителю придется подтверждать свои навыки каждые 15 лет. А для водителей автобусов и грузовиков каждые 5 лет. При этом документ указывает, что все выданные прежде права будут действовать вплоть до срока их годности.
Новшеством также можно назвать изменение порядка выдачи удостоверений в зависимости от типа коробки передач ТС. Если ученик будет сдавать практический экзамен на «ручной» коробке, его не ограничат в праве управлять и машиной с коробкой-автоматом. В противном случае в правах поставят отметку «автомат» - с таким удостоверением садиться за руль авто с «ручкой» не разрешат.
Само удостоверение вырастет в цене. Сбор за выдачу прав сейчас - 245 грн. По новому регламенту его привяжут к прожиточному минимуму. Таким образом, новые права обойдутся в 0,45 от стоимости потребительской корзины. К концу 2019 года сумма админсбора за оформление прав составит 912 грн.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, права, водитель, удостоверение
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