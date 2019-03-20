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Путин «положил глаз» сразу на 8 регионов Украины

20.03.2019 19:00
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Путин «положил глаз» сразу на 8 регионов Украины

В российском Генштабе изначально готовилась оккупация восьми украинских областей: помимо двух ныне оккупированных пророссийскими террористами восточных регионов, президент-агрессор Путин намеревался взять под свой контроль Одесскую, Николаевскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области.

Как передает replyua.net, новую порцию доказательств коварных планов Кремля показал в эфире украинского канала «Прямой» генерал-лейтенант СБУ Григорий Омельченко.

«Я вам перед этим покажу карту Генерального Штаба российских Вооруженных Сил, в котором было предусмотрено пробитие коридора от оккупированного Донбасса к побережью Азовского моря с выходом в Приднестровье для того, чтобы там соединиться с базой Российской Федерации», — отмечает Омельченко, сославшись на секретные источники.

После этого он продемонстрировал еще и вторую карту под названием «Оккупация восьми областей». На ней красными стрелками указаны пути наступления на украинские территории.



Теги: Украина, Донбасс, Путин, агрессия
 
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