«В ближайшее время ожидать транша не стоит»: эксперт высказался об отказе МВФ Украине

20.03.2019 07:22

Эксперт по экономическим вопросам Игорь Уманский в интервью украинскому изданию Обозреватель поделился своим мнением относительно отказа МВО от предоставления очередного транша Украине, передает replyua.net.

По его словам, после того, как МВФ перенесли сроки предоставления кредита Украине, ожидать транша в ближайшее время не стоит. «В ближайшее время ожидать транша от МВФ не стоит. Формальной причиной этого является принятие закона, которым отменили антикоррупционную статью. Но мне кажется, здесь дело в другом – в предвыборный период МВФ никогда не выделяет транш, потому что есть неопределенность относительно того, какая будет дальнейшая политика у новых руководителей страны. Кто будут эти лица, какая их дальнейшая политика и будет ли совпадать она с политикой МВФ сегодня не известно. Следующая миссия должна быть в мае-июне, но думаю, что и здесь не будет принято решение о предоставлении очередного транша», – сказал он.



В то же время эксперт подчеркнул, что на экономику Украины это не будет влиять, убежден экономист. Он отметил, что кроме эмоционального и психологического восприятия, последствий больше не будет. «В любом случае я бы хотел успокоить граждан, предоставив простую информацию. Средства от МВФ зачисляются в золотовалютные резервы НБУ, они не идут в Министерство финансов. В результате их нельзя использовать на любые цели. Поэтому дополнительного шока для рынка, для валютного курса не будет, кроме эмоционального, психологического восприятия, что продолжения программы не будет», – сказал он.