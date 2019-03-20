В Кабмине приняли неоднозначное решение по «Нафтогазу» и контракту Коболева

20.03.2019 15:30

Украинское правительство продлит контракт с руководством НАК «Нафтогаз» на 1 год.

В то же время, размер заработных плат руководства, в том числе председателя правления Андрея Коболева, будет снижен в два раза, а премии и вовсе отменят. Как передает replyua.net, об этом на сегодняшнем заседании Кабмина сообщил премьер-министр Владимир Гройсман. В частности, со слов премьера, наблюдательный совет «Нафтогаза» рекомендовал правительству продлить контракт. Кабмин дал согласие на такой шаг, но при этом озвучил три условия: до 2020-го разделить «Нафтогаз» (отделить оператора газотранспортной системы), увеличить добычу газа и уменьшить в два раза заработные платы руководства НАК.



«Заработная плата, зарплата, а не полная награда, должна быть в два раза меньше, чем есть сегодня. Без премий и вознаграждений. Мы, правительство, примем решение продлить контракт с руководством компании на один год», – сообщил премьер.