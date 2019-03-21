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Астролог рассказал, как правильно провести День весеннего равноденствия
Астролог Влад Росс в комментарии Главреду рассказал, как правильно провести 21 марта – День весеннего равноденствия, пишет Главред.
"В этот раз как раз 21 марта начинается Год Лани. Этот символ года связан с браком, семейным счастьем, благополучием, любовью, быстрым движением, ускорением, родами. Ускорение, гласность и перестроение – символы этого года. Вхождение Урана в Телец также является предвестником ускорения. Это – самый правильный Новый год. Это – астрономический Новый год. Он наступает, когда Солнце входит в первый градус Овна. В этот период на всей планете равная доля ночи и дня – что в Антарктиде, что на экваторе, что в Украине", - отметил Росс.
Росс объяснил, что в году лишь дважды бывает равноденствие: 21 марта и 23 сентября.
"Утром 21 марта, согласно традиции, следует пойти к морю или любому другому водоему, например, к Днепру, зажечь на берегу костер, водить вокруг него хороводы. Издавна люди пекли блины в этот день. Раньше на костре подогревали вино, символ любви, и пекли хлеб (блины, лепешки). Нужно было обязательно встретить восход Солнца, глядя, как на небе появляется Солнце. Например, у нас в Одессе Солнце всходит из моря. В этот момент следует загадывать желания, благословлять друг друга, пить вино, устраивать хороводы вокруг костра", - сказал он.
Астролог добавил, что этот Новый год ни в коем случае нельзя встречать в одиночестве.
"Чем больше толпа, чем больше народу, тем лучше прославление Солнца и начала года, соответственно, тем лучше и удачнее будет и год. Нельзя в этот день быть грустным, ругаться. В этот день нужно веселиться, праздновать, быть в хорошем и благодушном настроении", - заявил Росс.
По данным астролога, в этот день начнется крайне благоприятная декада марта.
"Все десять дней можно будет гулять и веселиться. Так, в принципе, и поступали огнепоклонники в былые времена, когда был распространен зороастризм. К слову, славянские племена почитали именно зороастризм и праздновали 11 дней – с 21 марта по 1 апреля. 1 апреля было апофеозом всего. Поэтому в этот день все шутили, смеялись, радовались, были в приподнятом состоянии духа. Так что наше традиционное 1 апреле – это отголосок еще тех традиций со времен огнепоклонничества", - резюмировал он.
Теги: Донбасс, весна, астролог
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