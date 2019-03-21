Большой долг по коммуналке: могут ли отобрать квартиру?

21.03.2019 13:30

Все больше и больше украинцев оказываются в долгах перед коммунальными предприятиями, к чему в немалой степени привело и увеличение тарифов.

Портал «News UA» разбирался, могут ли у украинцев отобрать квартиру за долги по коммуналке.

С недавних пор тарифы на коммунальные услуги в очередной раз значительно повысились. Как бы члены правительства не заверяли в том, что этот ход оправдан и необходим; как бы они не обещали поднять зарплаты, у украинцев от этого дырок в карманах меньше не стало. Долги населения по коммуналке растут, люди всерьез начинают нервничать, предполагая, что у них могут отобрать квартиры.

Долги украинцев растут

Те, кто получает субсидии, обязаны своевременно оплачивать счета за коммуналку. В случае образования даже небольшого долга государственную помощь могут забрать. А вот отобрать у украинцев жилье за долги практически невозможно. Это подтвердил министр юстиции Украины Павел Петренко.

Согласно словам чиновника, даже в случае образования крупного долга за коммунальные услуги, государство не будет отбирать жилье. В украинском законодательстве есть условия, при которых органам власти удастся отсудить жилое имущество за неуплату счетов по коммуналке. Но это достаточно сложная процедура, которая может занять долгие годы. И подобное происходит крайне редко, что не мешает коммунальным предприятиям запугивать людей подобным развитием событий.

Потребителям в любом случае рекомендуют не доводить ситуации до подобных спорных моментов, напоминая о возможности реструктуризировать долги по коммуналке. Помимо этого, специалисты советуют задуматься над возможностью оформить банковский кредит для погашения долгов. Правда, в подобном случае ситуация для простых украинцев может только ухудшиться, так как в стране до сих пор не регламентированы действия коллекторных агентств.

Источник: https://from-ua.com