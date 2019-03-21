Бывший член НВФ пожаловался на жесткие проверки «МГБ» на блокпостах: раздевают до белья

21.03.2019 10:49

На линии разграничения со стороны неподконтрольных Украине территорий Донецкой области действуют жесткие проверки проезжающих со стороны «МГБ». Об этом на своей странице в социальной сети рассказал бывший представитель НВФ Максим Шевченко.

«Проверка „МГБ“ и „Беркутом“ на границе с Украиной. Так вот, кучка тварей и извращенцев с нулевой самооценкой нашла себе развлекуху — раздевать и унижать людей. Особенно пристально эти твари „проверяют“ молодых девок на предмет „ПРОВОЗА ЗАПРЕЩЕННОЙ СИМВОЛИКИ“ и мужчин среднего возраста», — возмущенно рассказал он.

По данным Шевченко, вчера, 20 марта, представители «МГБ» заставляли всех девушек, пересекающих блокпосты, снимать верхнюю одежду. Некоторых мужчин досматривали на предмет провоза под одеждой украинской символики. Он крайне возмущен этими фактами.

«А КОГДА ВЫ НАЧНЕТЕ ТРЕЗУБЦЫ НА ЛБУ ВЫРЕЗАТЬ, КАК ВАШИ РОДСТВЕННИКИ ПОЛИЦАИ И ВЛАСОВЦЫ В 42? ПОСЛЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОСМОТРА ВСЕХ ДЕВУШЕК заводили в комнату для полного досмотра личных вещей, реально мужики рылись в прокладках и косметичках в поисках символики и „НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ“. Одновременно велся ДОПРОС о целях поездки, источниках дохода семьи. Вы твари ничтожные, да это в страшном сне невозможно было представить в 14 году!» — пишет Шевченко.

Он отметил, что всех пассажиров, следующих в Донецк, водитель заранее предупредил: «если не хотите проблем, то не пререкайтесь».

«На прошлой неделе прямо на улице раздели до белья девушку, кроме того любят раздевать „борзых мужиков“, а еще и делают проктологический осмотр на предмет провоза наркотиков и это не шутка, это реальность нашей новой „республики“. Одна из женщин везла 5 упаковок лекарств на курс лечения с чеком и упаковкой, ее вывели, звонили сука в МИНЗДРАВ, ЧТОБЫ УДОСТОВЕРИТЬСЯ ЧТО ЛЕКАРСТВО ПЬЮТ КУРСОМ, ХОТЯ ЭТО БЫЛО НАПИСАНО В ИНСТРУКЦИИ» — возмущен автор.

Из-за этих проверок, по его данным, проход блокпостов занимает 3,5 часа у 6 пассажиров одной машины.

«Три часа дыра (так иногда называют „ДНР“, — ред.) и 10 минут Украина! Но это не все, дороги за Еленовкой нет — только одна левая полоса, а сразу на выезде из Еленовки стоят гаишники и тормозят всех на предмет движения в левом ряду и наличия днровских номеров. Я НЕ ПОНИМАЮ, КТО И ЗАЧЕМ ДАЛ УСТАНОВКУ ПРЕВРАТИТЬ ДОНБАСС В ТЮРЬМУ, КТО ДАЕТ КОМАНДУ ЭТИМ ТВАРЯМ МАКСИМАЛЬНО ИЗДЕВАТЬСЯ НАД ЛЮДЬМИ, ЭТО УЖЕ НЕ МАРАЗМ, ЭТО ДАЖЕ НЕ ЛАГЕРЬ, ЭТО ЗОНА В РУКАХ СВИХНУВШИХСЯ ТУПЫХ БАНДИТОВ. КОНЧЕННЫХ ШАРИКОВЫХ, КОТОРЫЕ ОЗВЕРЕВ ОТ СВОЕЙ БЕЗНАКАЗАННОСТИ ПРЕВРАТИЛИ В РАБОВ МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ», — отметил Шевченко.

Источник: https://donpress.com