На выборах не сможет проголосовать миллион украинцев: Озвучена причина

21.03.2019 12:05

На выборах президента Украины не сможет проголосовать миллион избирателей, которые снялись с регистрации по месту жительства и они не могут быть включены в списки избирателей. Об этом рассказал руководитель Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александр Стельмах в интервью «Сегодня».

«Это те люди, которые снялись с регистрации, но не зарегистрировались в каком-то другом месте. Почему мы их отдельно показываем? Потому что мы не имеем возможности включить таких людей в списки избирателей. Мы их всех знаем, знаем имя, фамилию отчество, знаем, когда выбыл и так далее. Но, к сожалению, включить в список избирателей, согласно законодательству, не можем. Цифра немаленькая – таких избирателей в Украине почти миллион», – сказал Стельмах.

Стельмах объяснил, что причины отказа регистрироваться у людей разные. Например, когда в Украине начали предоставлять субсидии на оплату коммунальных услуг, очень много граждан начали сниматься с учета со своего мета проживания, чтобы семья получала право на субсидию.

«Кто-то не хочет служить в армии – выписывается и нигде не регистрируется. Кто-то скрывается от уплаты алиментов. Студенты заканчивают учебу – их выписывают из общежитий, но домой они не едут. Остаются в больших городах, где учились, снимают жилье, работают. Большие пики выбываний – это как раз студенты. То есть много причин, побуждающих людей сниматься с регистрации. Да, не смогут (проголосовать). А где им голосовать? К какому участку нам отнести человека, который снялся с учета? Для того, чтобы иметь возможность проголосовать, гражданин должен иметь зарегистрированное место проживания. Кстати, Закон о свободе передвижения и свободном выборе места проживания предусматривает, что каждый гражданин должен зарегистрироваться в течение месяца после снятия с предыдущей регистрации – иначе это нарушение», – рассказал чиновник.

Источник: https://dnews.dn.ua