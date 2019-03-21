Олег Тягнибок рассказал, при каком условии Крым вернется в состав Украины

21.03.2019 09:15

Председатель ВО «Свобода» Олег Тягнибок в эфире «7 канала» сообщил, что Украина сможет вернуть оккупированные территории в случае распада России на отдельные государства, передает replyua.net. Помимо этого, политик отметил, что якобы спустя 5 лет Запад перестал активно реагировать на российскую агрессию, поскольку «не хочет входить в конфликт с Московией».



«Такое государство, как Россия, когда оно развалится на несколько десятков маленьких национальных государств типа Башкортостан, Дагестан, Коми, Чечня, тогда есть реальные возможности вернуть наши потерянные территории. Все остальное – иллюзия», — считает Тягнибок. «Так называемый нормандский формат показал себя полностью неэффективным, учитывая, что немецкий и французский бизнес вообще хочет сотрудничать с российским бизнесом. Как подтверждение — строительство «Северного потока-2», который не только противоречит интересам Украины, но и экономически усиливает Россию», — сказал политик.



Тягнибок также подчеркнул, что разговаривать с Россией нет смысла, ведь страна-агрессор все понимает с помощью применения силы. «Если в вашем доме появились тараканы, то вы купите средство, чтобы потравить их или будете жить с ними? Мы у себя в доме должны решить, как закончить войну. Это решительные и правильные меры. Это делала бы любая нормальная страна. Мы ведь уже убедились, что переговоры ни к чему не приведут. Не пойдет на переговоры Путин. С ними можно говорить лишь с позиции силы», — заявил он.