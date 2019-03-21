После выборов Президента украинцам придется вставать на час раньше

21.03.2019 16:40

Украина перейдет на летнее время в ночь на 31 марта, в день выборов Президента. Об этом пишут Украинские новости, передает Голос.

Перевод часов на летнее время в Украине происходит каждый год в последнее воскресенье марта, а на зимнее – в последнее воскресенье октября.

Осенью стрелки переводят на час назад, а весной – вперед.

В 2019 году, последнее воскресенье марта припадает на 31 число, переводить стрелки нужно ровно в 3:00. С этого дня украинцам придется вставать на час раньше.

В Украине не раз рассматривали возможность отказа от перевода часов, но до законодательного уровня вопрос не дошел. Украина переходит на зимнее и летнее время с 1981 года.

Большинство государств не переводят часы на летнее и зимнее время.

Врачи советуют начинать готовить организм к переводу времени постепенно, за две недели. Для этого нужно постепенно начинать просыпаться и ложиться спать раньше, каждый день на 10-15 минут.

Источник: https://from-ua.com