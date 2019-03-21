Снижение цены на газ или «тарифная ловушка»: что на самом деле «Нафтогаз» предлагает украинцам

21.03.2019 11:44

Снижение цен на газ на европейском рынке дало старт разговорам об отмене специальных обязательств "Нафтогаза" (ПСО) по продаже газа населению и теплокоммунэнерго. По мнению главы правления "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева, полная либерализация поставок для всех потребителей позволила бы не повышать цену на газ этой весной, пишет Сегодня.

Однако глава правительства Владимир Гройсман считает, что в предложении Коболева "может быть ловушка", так как в случае отмены ограничения цены (максимум – 8,55 грн за кубометр) она может стать выше – например, 10 или 11 грн за кубометр. Впрочем, Кабмин все равно поручит "Нафтогазу" и Минфину начать рабочую дискуссию с Международным валютным фондом (МВФ).

Разобраться в вопросе "Сегодня" помогали эксперты.

Председатель Бюро комплексного анализа и прогноза Сергей Дяченко считает, что для предложенной "Нафтогазом" либерализации рынка еще не пришло не время.

"Я бы не делал это (отмену спецобязательств по продаже газа населению. – Ред.), поскольку ситуация временная. Снижение [цены на газ] на европейских рынках, скорее всего, связано с резким падением цен на нефть в конце прошлого – начала этого года. Есть определенный люфт – квартал, и сейчас мы начали чувствовать зимнее падение [нефти] до 50 долларов за баррель. А потом начался рост, сейчас цены – под 70 долларов. Это как раз цены, которые были приблизительно, когда велись переговоры с МВФ. Это цены, о которых договорились с МВФ", – сказал Дяченко.

Поэтому уже летом мы ощутим повышение цены на газ на внешних рынках, предупреждает специалист.

О том, что понижение цен на газ – краткосрочное явление, предостерег и сопредседатель Фонда Энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

"Газ неизбежно подорожает – у нас импортный паритет, а курс после выборов, скорее всего, просядет. Тогда ни о каком фиксированном тарифе речи уже идти не будет. В интересах бытовых потребителей, пока у них доходы не растут, не отменять спецобязательства, по крайней мере до 1 января 2020 года. Они зафиксированы в Меморандуме с МВФ и в соответствующем постановлении Кабмина… Отмена спецобязательств спровоцирует рост тарифа еще до 1 января 2020 года", – отметил эксперт.

Кроме того, отмена спецобязательств недопустима на неконкурентном рынке газосбыта, считает Дяченко. А для создания реальной конкуренции на рынке поставок газа понадобится время.

"Никто не побежит сразу себе искать альтернативного поставщика, все равно поставщиками будут компании, которые в регионе работают. А альтернативные поставщики не сразу появятся", – убежден специалист.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман говорил, что снизить цену на газ Украина может только при согласовании с Всемирным банком, Международным валютным фондом. Приняв решение в одностороннем порядке, Украине получит "отказ от сотрудничества от международных партнеров и, как следствие, глубокий экономический кризис".

Источник: https://from-ua.com