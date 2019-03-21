Союз против Порошенко: известный политик рассказал, когда Зеленский и Тимошенко заявят об объеденении

21.03.2019 12:20

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко могут объединиться против Петра Порошенко с последующим распределением двух главных должностей в стране: Зеленский - президент и Тимошенко - премьер-министр.

Об этом в комментарии одному из российских изданий заявил сбежавший из Украины экс-нардеп Олег Царев, отметив, что решение по коалиции против Порошенко отложено до завершения первого тура голосования.

Проживающий в Крыму после бегства Царев заявляет, что Зеленский и Тимошенко на данный момент строят планы самостоятельно одержать победу, не вступая в коалицию. По словам сепаратиста, Зеленский опасается Тимошенко и превращения себя на ее фоне в формальную фигуру.

При этом Тимошенко понимает, что у нее настал последний шанс стать президентом страны.

Однако все может измениться после первого тура.



Источник: www.dialog.ua