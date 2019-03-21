США не будут посылать свои войска на Донбасс, – эксперт

21.03.2019 12:55

США не будут посылать свои войска для противостояния с Россией на Донбассе, потому что им гораздо выгоднее использовать санкции для сдерживания амбиций РФ. Об этом рассказал политолог Сергей Таран, комментируя ход переговоров между спецпредставителем США Куртом Волкером и помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

«США имеют глобальные интересы во всем мире. Иногда эти глобальные интересы концентрируются на определенных регионах», – отмечает он.

По его словам, Украина и Восточная Европа также входят в сферу глобальных интересов США, но не так как Ближний Восток, Венесуэла или Афганистан.

«Украина важна для США. Они бы хотели бы, чтобы здесь была определенная стена, которая бы не пускала Россию с ее реваншистскими намерениями в Европу. Готовы ли они отправлять войска в Украину? Очевидно, что нет, потому что они понимают, что будут воевать с россиянами, которые есть на востоке Украины. Воевать с ядерной страной в открытом противостоянии на Западе не готовы», – поясняет политолог.

«С талибами – готовы, возможно – с бывшим руководством Венесуэлы тоже готовы. Возможно, они также были готовы к столкновению американских войск или специальных частей в Сирии или в Ираке. Но там силы были такие, что с ними можно было воевать. С ядерной страной – как-то не очень хочется. Поэтому к этой стране они применяют использованную технологию сдерживания – "холодную войну"», – считает эксперт.

Он добавил, что для США экономические ограничения, применяемые к России из-за агрессии в Украине, «не стоят ни одной капли крови американских солдат»: «Это ничего не стоит с точки зрения военных потерь. Возможно, они немного теряют экономически, но американцы на всем этом быстро отыграются, потому что они занимают российские рынки в Европе. Поэтому они считают, что могут сюда инвестировать с точки зрения оценки эффективности. И в Украине мы имеем помощь США».

Источник: https://dnews.dn.ua