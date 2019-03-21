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Статус и помощь заложникам и пленным: Что предлагают в одном из законопроектов
Законопроект №8205, определяющий статус и социальные гарантии лиц, незаконно лишенных свободы в связи с российской агрессией, почти год как зарегистрирован в Верховной Раде Украины, но до сих пор не попал на рассмотрение в сессионный зал. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 марта, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал один из авторов документа народный депутат Украины Юрий Шухевич.
По его словам, авторы законопроекта предусмотрели все необходимые мероприятия, которые должно реализовать государство для лиц, получивших статус военнопленных, заложников или незаконно осужденных в Крыму, на неподконтрольном украинским властям Донбассе или в России.
«Кто такие военнопленные – понятно и отдельных пояснений не нужно. Характерный пример – это наши военные моряки, захваченные вблизи Керчи. Заложники – это захваченные люди, особенно в ОРДЛО*, которые удерживаются этими донецкими и луганскими группировками на неподконтрольной Украине территории. Они подвергаются издевательствам и пыткам», – говорит нардеп.
«Третья категория – это незаконно осужденные – те, которые были осуждены как в Крыму, например – Сенцов, Балах, а также это попросту похищенные – например, Гриб и Карпюк, которые были похищены и находятся в РФ, осуждены там. Незаконно осужденные также есть в нашем законопроекте», – рассказал Шухевич.
Он проинформировал, что в законопроекте №8205 предусмотрено для этих категорий лиц оказание бесплатной медицинской, психологической и юридической помощи, а также материальная поддержка со стороны государства – в частности, обеспечение жильем и компенсация ущерба. «Они будут нуждаться в юридической помощи, чтобы сформировать иски по компенсации морального и физического ущерба к Российской Федерации», – отметил соавтор законопроекта.
«Законопроект прошел обсуждение в Комитете по правам человека и Комитете социальной политики и получил положительную оценку. Теперь вопрос в том, чтобы он был вынесен на голосование», – добавил Шухевич.
Теги: Донбасс, законопроект, заложники, пленные
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