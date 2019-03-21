У Порошенко придумали, как вытянуть Зеленского на дебаты

21.03.2019 08:32

Как передает replyua.net, популярный украинский блогер Карл Волох в своем блоге пишет о том, что буквально на днях он писал: чтобы выиграть второй тур, действующему президенту Петру Порошенко будет достаточно заставить кандидата Владимира Зеленского нарушить обет молчания.



По словам блогера, долго ждать не пришлось. Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко зарегистрировала в парламенте законопроект об обязательных теледебатах перед вторым туром голосования. Карл Волох пишет, если это пройдет, беспокоиться об исходе выборов уже не придется. Блогер подчеркивает, из всех реформ Петра Первого он всегда выделял одну – запрет выступать по бумажке «дабы дурь каждого видна была».



Отметим, последний раз лидер электоральных симпатий, как об этом свидетельствуют социологические рейтинги, Владимир Зеленский на телеканале «1+1» в эфире программы «Право на владу», но и тогда Зеленский не появился в студии, а лишь вышел на связь скайпом, был в эфире не больше 5 минут, на протяжении которых держался очень неуверенно и вызвал множество вопросов к себе. После этого журналисты забросали кандидата Зе приглашениями посетить тот или иной эфир, но все время Зеленский отказывался, объясняя это тем, что он очень загружен.