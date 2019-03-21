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Украинцы смогут путешествовать без виз в Таиланд

21.03.2019 20:10
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Украинцы смогут путешествовать без виз в Таиланд

С 14 апреля текущего года граждане Украины смогут путешествовать в Таиланд с туристической целью без виз. Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины.

В ведомстве отметили:

» Для поездки нужно иметь загранпаспорт (биометрический или небиометрический), срок безвизового пребывания — до 30 дней. Для пребывания на территории Таиланда сроком более 30 дней, независимо от цели путешествия, необходимо получить визу в соответствующем дипломатическом представительстве или консульском учреждении».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Таиланд, путешествие, безвизовый режим
 
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