Вступили в силу новые санкции против России

21.03.2019 15:20

Сегодня вступили в силу расширенные санкции против России. Соответствующий указ президента Украины Петра Порошенко опубликован в парламентской газете «Голос Украины».

Отмечается, что расширенный санкционный список включает 294 компании и 848 физических лиц, включая тех, которые участвовали в строительстве Керченского моста, захвате украинских моряков, проведении «выборов» на неподконтрольных Донбассе и в Крыму, нарушали украинские законы относительно въезда/выезда в Крым и распространяли печатную антиукраинскую продукцию.

Также, введены санкции против физлиц и компаний, в отношении которых ранее применили ограничения Евросоюз, США и Канада. Кроме того, на основании предложений НБУ продлены санкции против четырех банков с российским капиталом.

В частности, попали под санкции музеи оккупированного Крыма, российские издательства «Эксмо», «Вече», «Центрполиграф», ВГТРК, «Ялтинская киностудия», а также глава «Роснефти» Игорь Сечин, Госдумы РФ Вячеслав Володин, представитель «ЛНР» на переговорах в Минске Владислав Дейнего и другие.

Источник: https://donpress.com