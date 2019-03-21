- «Москва ищет повод»: тревожные новости из Донбасса15:40
- Вступили в силу новые санкции против России15:20
- Приметы на 21 марта: что категорически нельзя делать на Вербоносицу15:03
- Политолог: никаких денежных сборов с трудовых мигрантов нет и быть не может14:45
- Зеленский приготовил Украине большой "сюрприз" за день до голосования14:30
- В «ЛНР» вблизи шахты нашли тайник с оружием и боеприпасами14:00
- В Донецке школа попала под обстрел: дети эвакуированы13:46
- Большой долг по коммуналке: могут ли отобрать квартиру?13:30
- Тарифы изменятся: в «Укрзализници» заявили о разделении вагонов на 3 класса13:10
- США не будут посылать свои войска на Донбасс, – эксперт12:55
Вступили в силу новые санкции против России
Сегодня вступили в силу расширенные санкции против России. Соответствующий указ президента Украины Петра Порошенко опубликован в парламентской газете «Голос Украины».
Отмечается, что расширенный санкционный список включает 294 компании и 848 физических лиц, включая тех, которые участвовали в строительстве Керченского моста, захвате украинских моряков, проведении «выборов» на неподконтрольных Донбассе и в Крыму, нарушали украинские законы относительно въезда/выезда в Крым и распространяли печатную антиукраинскую продукцию.
Также, введены санкции против физлиц и компаний, в отношении которых ранее применили ограничения Евросоюз, США и Канада. Кроме того, на основании предложений НБУ продлены санкции против четырех банков с российским капиталом.
В частности, попали под санкции музеи оккупированного Крыма, российские издательства «Эксмо», «Вече», «Центрполиграф», ВГТРК, «Ялтинская киностудия», а также глава «Роснефти» Игорь Сечин, Госдумы РФ Вячеслав Володин, представитель «ЛНР» на переговорах в Минске Владислав Дейнего и другие.
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, агрессия, санкции
- Логика Кремля: спираль гадостей с кнопкой "Reset"
- "Дворцовый переворот в Кремле неминуем", - российский эмигрант (ВИДЕО)
- Редкое фото для Гааги: в Сети "всплыло" изображение кадрового офицера ВС РФ Зари в "шкурке" "ДНРовца"
- Мирослав Гай: "Я уже вижу, как руководство ОРДЛО объявит об историческом объединении республик с РФ и начнет пробивать "коридор дружбы"
- Путин назвал свои условия прекращения агрессии РФ в Украине
- "А если бы Путин украл Крым и Донбасс не у Украины Майдана, а у Украины Януковича?"
- В «ЛНР» вблизи шахты нашли тайник с оружием и боеприпасами14:00
- В Донецке школа попала под обстрел: дети эвакуированы13:46
- «Верните нам Украину!»: жители «ДНР» начали бунт против боевиков11:30
- Красный Крест доставил в ОРДЛО 140 тонн гумпомощи11:00
- РФ провалила наступление на Донбассе: разгромлен склад боеприпасов и техника боевиков10:30
- Провоз товаров и лекарств на неподконтрольный Донбасс: Юристы говорят об окончательном решении10:20
- «Зреет бунт»: в ОРЛО членов «МГБ ЛНР» арестовали за убийство мирного жителя08:00
- Порошенко наказал Россию за Донбасс, Крым, выборы в "Л/ДНР", Керченский мост и нападение в Черном море: подробности07:47
- Обострение на Донбассе: боевики обстреливают позиции ВСУ из запрещенного оружия07:30
- Марьинка попала под минометный обстрел21:20
- В США создали лазер, избавляющий от алкоголизма16:00
- «Москва ищет повод»: тревожные новости из Донбасса15:40
- Вступили в силу новые санкции против России15:20
- Приметы на 21 марта: что категорически нельзя делать на Вербоносицу15:03
- Политолог: никаких денежных сборов с трудовых мигрантов нет и быть не может14:45
- Зеленский приготовил Украине большой "сюрприз" за день до голосования14:30
- Неудачные переговоры с Трампом: Ким Чен Ын уже собирается в Россию14:16
- В «ЛНР» вблизи шахты нашли тайник с оружием и боеприпасами14:00
- В Донецке школа попала под обстрел: дети эвакуированы13:46
- Большой долг по коммуналке: могут ли отобрать квартиру?13:30
- Приметы на 21 марта: что категорически нельзя делать на Вербоносицу15:03
- Астролог рассказал, как правильно провести День весеннего равноденствия11:10
- Эксперты утверждают, что чрезмерная умственная деятельность может вызвать диабет09:48
- Эксперты рассказали о серьезной опасности яиц09:01
- Равноденствие и червячное полнолуние: астрологи рассказали, что нельзя делать08:45
- Назван напиток, эффективно защищающий зрение08:14
- Мандарины, оказывается, могут быть очень опасными для здоровья22:32
- Эксперты рассказали, как звонок будильника влияет на психику21:37
- Эксперты выяснили, почему в Украине так быстро растет мобильный трафик 17:08
- Похудение во сне: пять способов сбросить лишний вес16:43
- Человеческие зубы – отражение кармы
- Жители "ДНР" открыто выбирают Украину: стало известно о неприятном для России моменте войны на Донбассе
- «Массовое бегство из «ЛДНР»: законы Кремля могут сработать в пользу Украины
- Какое имя подходит вам лучше всего по знаку Зодиака
- Первое весеннее полнолуние: что нельзя делать ни в коем случае
- Новый опрос: у кого из кандидатов в президенты рухнул рейтинг за пару недель до часа Х
- ДЗОТ боевиков на Донбассе разорвало мощным взрывом: удар ВСУ из ПТУРа, в "ДНР" потери. ВИДЕО
- РФ провалила наступление на Донбассе: разгромлен склад боеприпасов и техника боевиков
- Ликвидированы две БМП и техника боевиков, много "200-х" и раненых: как ВСУ отомстили за гибель побратимов
- Путин приказал? В «ДНР» берут «курс на независимость», в том числе от РФ