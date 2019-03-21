Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Вступили в силу новые санкции против России

21.03.2019 15:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Вступили в силу новые санкции против России

Сегодня вступили в силу расширенные санкции против России. Соответствующий указ президента Украины Петра Порошенко опубликован в парламентской газете «Голос Украины».

Отмечается, что расширенный санкционный список включает 294 компании и 848 физических лиц, включая тех, которые участвовали в строительстве Керченского моста, захвате украинских моряков, проведении «выборов» на неподконтрольных Донбассе и в Крыму, нарушали украинские законы относительно въезда/выезда в Крым и распространяли печатную антиукраинскую продукцию.

Также, введены санкции против физлиц и компаний, в отношении которых ранее применили ограничения Евросоюз, США и Канада. Кроме того, на основании предложений НБУ продлены санкции против четырех банков с российским капиталом.

В частности, попали под санкции музеи оккупированного Крыма, российские издательства «Эксмо», «Вече», «Центрполиграф», ВГТРК, «Ялтинская киностудия», а также глава «Роснефти» Игорь Сечин, Госдумы РФ Вячеслав Володин, представитель «ЛНР» на переговорах в Минске Владислав Дейнего и другие.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, агрессия, санкции
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх